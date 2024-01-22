Андрей Воробьев озвучил новые кадровые назначения в Лобне

«Усилит работу в этом городе известная нам, зарекомендовавшая себя Анна Владимировна Кротова. Анна Владимировна, очень рассчитываю, что в транспортные вопросы, вопросы связанные с благоустройством, уборкой, работой управляющих компаний, а также другие острые темы, которые жителей волнуют, вы погрузитесь. И в том числе с нашим участием и помощью мы совместно справимся», — сказал Андрей Воробьев.