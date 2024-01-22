Андрей Воробьев озвучил новые кадровые назначения в Лобне
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Важное кадровое решение в городском округе Лобня озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Временное исполнение полномочий главы муниципалитета возложено на Анну Кротову.
«Усилит работу в этом городе известная нам, зарекомендовавшая себя Анна Владимировна Кротова. Анна Владимировна, очень рассчитываю, что в транспортные вопросы, вопросы связанные с благоустройством, уборкой, работой управляющих компаний, а также другие острые темы, которые жителей волнуют, вы погрузитесь. И в том числе с нашим участием и помощью мы совместно справимся», — сказал Андрей Воробьев.
Анна Кротова поблагодарила губернатора Подмосковья за оказанное доверие и пообещала оправдать его.
Напомним, до июля 2023 года Анна Кротова занимала пост заместителя председателя правительства Московской области. В этой должности она отвечала за дорожную инфраструктуру и управление государственным имуществом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил Анне Кротовой благодарность за многолетний труд. Он подчеркнул, что благодаря профессионализму зампреда в регионе были реализованы значимые для жителей проекты.
Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.