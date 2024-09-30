Андрей Воробьев: пять новых индустриальных парков появится в Подмосковье

Пять новых индустриальных парков создадут в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов.

Андрей Воробьев поручил руководителям муниципалитетов активно включиться в эту работу, чтобы индустриальные парки были запущены вовремя. На данных площадках должно быть все готово для появления новых предприятий, подчеркнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что несырьевой экспорт в Подмосковье по итогам прошлого года составил около 9,7 миллиарда долларов.