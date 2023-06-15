Андрей Воробьев поблагодарил Артемия Лебедева за создание логотипа для подмосковного «Добродела»
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил российского дизайнера Артемия Лебедева, который создал новый логотип в виде утки для портала «Добродел». Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.
«Презентовали на ПМЭФ новый логотип и стиль нашего «Добродела». Теперь это утка. Спасибо Артемию Лебедеву за реализацию идеи», — написал Воробьев.
По его словам, обновленное мобильное приложение с новым логотипом уже доступно в AppStore и GooglePlay. Губернатор также выразил надежду, что гражданам понравится обновление.
Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.