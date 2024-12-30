Андрей Воробьев поблагодарил матушку Феофанию за заботу о детях в Покровском ставропигиальном монастыре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность матушке Феофании и послушницам Покровского ставропигиального женского монастыря за заботу о детях. Десять лет назад здесь был открыт приют для девочек.

«Низкий поклон матушке Феофании, послушницам монастыря за добрые сердца и заботу», - написал глава региона в своих соцсетях.

Сейчас в приюте почти пятьдесят воспитанниц, в том числе девочки из Подмосковья. Губернатор навестил детей, поздравил их с наступающими зимними праздниками и передал подарки — коньки, чтобы девочки могли заниматься фигурным катанием.