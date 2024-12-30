Андрей Воробьев поблагодарил матушку Феофанию за заботу о детях в Покровском ставропигиальном монастыре
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность матушке Феофании и послушницам Покровского ставропигиального женского монастыря за заботу о детях. Десять лет назад здесь был открыт приют для девочек.
«Низкий поклон матушке Феофании, послушницам монастыря за добрые сердца и заботу», - написал глава региона в своих соцсетях.
Сейчас в приюте почти пятьдесят воспитанниц, в том числе девочки из Подмосковья. Губернатор навестил детей, поздравил их с наступающими зимними праздниками и передал подарки — коньки, чтобы девочки могли заниматься фигурным катанием.
«В канун праздников хочется пожелать воспитанницам монастыря сохранить чуткость и бесконечную доброту к этому миру», - добавил Воробьев.