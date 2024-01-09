Андрей Воробьев поблагодарил специалистов, участвующих в ликвидации последствий аварии в Климовске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» выразил благодарность всем специалистам, которые участвуют в ликвидации последствий аварии в котельной Климовска, из-за которой без отопления остались более 170 жилых домов.

«Задача — максимально к каждому в дом зайти. Это делают обычные люди — сантехники, инженеры, мастера. Работаем мы 12 плюс 12 , иной раз 15 часов. Поэтому я хочу поблагодарить всех, каждого сантехника, инженера, энергетика. Сварщики, которые идут совершают подвиги, потому что то не подлезть, то не вылезти из-за того или иного узла», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что эта работа может быть не заметна глазу обычного человека, однако она очень сложная и хлопотная.

«Люди оказались в беде. Мы, власть, ответственны за то, что происходит в регионе. Наша задача — все восстановить на должном уровне», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что завтра в Климовске приступят к тестированию запуска тепла в 12 образовательных учреждениях.