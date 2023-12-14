Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта по строительству больницы в Балашихе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он поддержал проект по строительству новой большой больницы в Балашихе. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Губернатор отметил, что в ходе прямой линии с президентом был озвучен вопрос от жителя Балашихи, который интересовался сроками возведения новой больницы в округе.

«6 декабря мы заключили госконтракт на строительство. Это будет большая многопрофильная клиника на 1,2 тысячи коек и 300 посещений в смену со всеми современными технологиями и квалифицированными кадрами», — отметил Воробьев.

В больнице обустроят два хирургических блока, центральный с приемным отделением, реанимацией и операционными, терапевтический блок, служебно-бытовой и консультативно-диагностический центр. По словам губернатора, в регионе ведется совместная работа с федеральным правительством, чтобы завершить строительство в кратчайшие сроки. Больницу возведут на месте заброшенного госпиталя КГБ, ее планируют открыть в 2027 году.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.