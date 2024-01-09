Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто оказывает помощь жителям Климовска
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В работе по устранению аварии в Климовске и помощи местным жителям принимает участие большое количество специалистов.
Благодарность им выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.
«Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь <…>. Это и наши службы муниципальные. Со всеми здесь встречаюсь, работаю. Особую помощь оказывает Москва. Мэр и соответствующие службы нам помогли самым большим объемом подстанций, бригад, которые и по сей день продолжают работать практически в круглосуточном режиме», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор Московской области отметил, что работы по ликвидации последствий аварии в Климовске продолжаются.
Андрей Воробьев также поручил главам городских округов тщательно следить за работой котельных.