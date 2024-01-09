Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто оказывает помощь жителям Климовска

«Хочу поблагодарить всех, кто оказывает помощь <…>. Это и наши службы муниципальные. Со всеми здесь встречаюсь, работаю. Особую помощь оказывает Москва. Мэр и соответствующие службы нам помогли самым большим объемом подстанций, бригад, которые и по сей день продолжают работать практически в круглосуточном режиме», — сказал Андрей Воробьев.