Воробьев поблагодарил «Единую Россию» за доверие в связи с выдвижением в кандидаты на выборы губернатора Подмосковья
Фото: [Соцети губернатора МО]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил партию «Единая Россия» за доверие и поддержку после выдвижения его кандидатуры на выборы глав региона, которые пройдут в сентябре. Об этом Воробьев написал в своих соцсетях.
«Рассчитываю на дальнейшую совместную работу, вместе мы сделаем так, чтобы было реализовано все, чего требуют от нас жители, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше», — написал глава Подмосковья.
Ранее председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов сообщил, что выдвижение кандидатуры произошло путем голосования в областном отделении партии. Андрей Воробьев набрал 380 голосов. Напомним, что Воробьев дважды побеждал на выборах губернатора Подмосковья.