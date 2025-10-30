Андрей Воробьев подчеркнул важность закрытия всех детских домов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Форуме приемных семей Подмосковья подчеркнул, что регион считает достижением закрытие всех детских домов. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что дети — наше все, напомнил он.

«Это невозможно было бы сделать без людей добрых, душевных, необыкновенных, которые несут на себе эту ношу. Но эта ноша не давит, это ноша, которая делает счастливыми и детей, и родителей, с которыми я имел честь встречаться во всех больших и малых городах Подмосковья», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что восхищается тем, что семьи не разделяют родных и приемных детей. Он подчеркнул, что все они дружат и не испытывают каких-либо ущемлений.

Воробьев добавил, что невозможно устроить детей в приемные семьи в один год, ежегодно от 1,5 тыс. до 2 тыс. детей остаются без родителей. Он подчеркнул, что в регионе стоит задача не просто найти приемные семьи, но и сделать вместе с приемными родителями институт движения, который позволит каждый год после адаптации минимум 1,5 тыс. детей находить родителей.

