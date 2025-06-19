Губернатор Подмосковья обсудил планы по локализации с производителями робототехники

В рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил планы по локализации с производителями робототехники. Участниками встречи стали руководители компаний, которые производят роботов самого разного назначения — от добычи нефти до работы на складских терминалах.

«Стратегическая задача, которую ставит наш президент — войти в число ведущих стран мира с максимальной роботизацией. Мы стремимся сконцентрировать производство роботов и их комплектующих у нас в регионе, сделать наше Подмосковье домом для умных машин», — отметил Воробьев.

Он привел в пример производство гуманоидных роботов, компанию «Комитас», которая создает роботов для складских центров, компанию «Валдай Роботы», которая планирует прийти в индустриальный парк «Титан» в Ленинском округе.

«Третий значимый для нас резидент — компания „СМТ“, которую мы презентовали на ПМЭФ в прошлом году. Уже налажено производство на небольшой площадке в Одинцово, в планах — также зайти в „Титан“», — сказал губернатор.

Компания «Комитас» присутствует на рынке России и стран СНГ уже более 18 лет. Сейчас у нее собственное производство роботизированного и автоматизированного оборудования в Солнечногорске и испытательная лаборатория в Есипово. В планах — расширение присутствия в регионе.

«В Подмосковье мы работаем с 2022 года. Планируем расширять мощности в пользу увеличения годовых объемов производства уже имеющегося оборудования и диверсификации продуктовой линейки. Сейчас у нас появился новый земельный участок в ОЭЗ „Ступино Квадрат“ площадью 6,7 га», — рассказал собственник ООО «Комитас» Давит Манукян.

«СМТ» — официальный представитель и дистрибьютер продукции компании CRP (ведущий китайский производитель промышленных роботов). Компания подписала соглашение с Подмосковьем и запустила в Одинцово производство роботов для использования в различных сферах. Компании предоставят площадку на территории индустриального парка «Ленинский». Приступить к реализации проекта она планирует в первом квартале 2026 года. Объем инвестиций составит 1 млрд рублей, будет создано 140 рабочих мест.

«Пока наши роботы делаются в Китае, но мы нацелены постепенно перебазировать все производство в Подмосковье — сперва это этап сборки, а затем локализации компонентой базы: сервомоторов, редукторов, системы управления», — сказал гендиректор CRP Robot Григорий Обуздин.

Российский OEM-производитель промышленных и логистических роботов «Валдай Роботы» также планирует локализоваться в Подмосковье. Сейчас идет подбор площадки. У компании производство продукции полного цикла — разработка собственных комплектующих, электроники и программного обеспечения.

«Московская область — это идеальное место для старта масштабного производства: отличная транспортная и логистическая доступность, наличие высококвалифицированных кадров и, что самое важное, — прямая близость к основным потребителям нашей продукции», — отметил управляющий директор и основатель «Валдай Роботы» Егор Бакулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят флагманское производство электроники.