Андрей Воробьев: Подмосковье и Костромская область продолжат сотрудничать в экономике, науке, туризме и культуре

В ходе ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Костромской области Сергей Ситников подписали соглашение о сотрудничестве.

«Подмосковье открыто к сотрудничеству, мы регулярно делимся лучшими наработками с нашими коллегами из других регионов и готовы к партнерству в разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до образования, культуры и здравоохранения. Сегодня на ПМЭФ подписали соглашение с Костромской областью, в рамках которого продолжим этот обмен», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что уже ведется совместная работа над развитием туристического маршрута «Золотое кольцо». В него входит и подмосковный Сергиев Посад. В 2024-м году округ посетили 1,8 млн туристов.

Планируется укрепить двусторонние связи в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и других сферах.

«Мы также заинтересованы в развитии дальнейших поставок продукции костромских товаропроизводителей в Московскую область — ювелирных изделий, товаров лесопромышленного комплекса, сыров местного производства и других продуктов питания», — отметил Ситников.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве завода по производству гидравлического оборудования.