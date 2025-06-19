Андрей Воробьев: Подмосковье и «МегаФон» продолжат реализацию совместных проектов в ЖКХ и экомониторинге

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ПАО «МегаФон» Хачатур Помбухчан в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны продолжат реализацию совместных проектов в ЖКХ и экомониторинге.

«ЖКХ — одно из ключевых направлений, где для нас важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. Компания „МегаФон“ нам в этом помогает. Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, „МегаФон“ будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области», — рассказал губернатор.

Сейчас оператор обеспечивает в регионе работу 285 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха. Планируется доукомплектовать их оборудованием и ввести в эксплуатацию новые. В 2024 году компания заключила контракт с ГКУ МО «Мособлэкомониторинг».

Также «МегаФон» установил умные датчики в 500 котельных Подмосковья. Данные с них отображаются на специальной карте в Центре управления регионом.

Кроме того, в рамках перевода ключевых предприятий коммунальной сферы региона на отечественное ПО оператор будет отвечать не только за техническую совместимость ПО с инфраструктурой, но и за сопровождение, обучение персонала, техподдержку.

«Убежден, что наше партнерство послужит примером для других регионов страны в реализации масштабных программ», — отметил Помбухчан.

«МегаФон» уже обеспечил высокоскоростной связью ОЭЗ «Дубна» и модернизировал сеть в наукограде Пущино. Продолжается развитие телеком-инфраструктуры в социальных объектах и расширение сотовой сети в области. В этом году будет построено и модернизировано свыше 600 базовых станций по всему Подмосковью.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве завода по производству гидравлического оборудования.