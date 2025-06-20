Андрей Воробьев: Подмосковье и Сбер реализуют проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения

Подмосковье будет сотрудничать со Сбером в части реализации проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза. В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника Сбера, который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если есть отклонения — ИИ даст рекомендации простым и понятным языком», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в 2026 году планируется добавить чат-бот для консультирования пациентов. Можно будет описать свои симптомы, и GigaChat предложит варианты. Это позволит разгрузить медучреждения от рутинной работы и сократит число очных визитов, пояснил губернатор.

«То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно без необходимости записываться на прием», — подчеркнул Воробьев.

По словам Грефа, ИИ позволяет ускорить и упростить доступ пациентов к медпомощи, повысить точность постановки диагноза и высвободить время медиков для работы с пациентами.

«Вместе с Правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье каждого жителя Подмосковья», — сказал он.

Ранее глава Подмосковья подписал соглашение о строительстве крупного производства электроники в Серпухове.