Губернатор Подмосковья: флагманское производство электроники запустят в ОЭЗ «Большой Серпухов»

В рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев, соучредитель ООО «Интеллектуальное производство» Умар Кремлев, гендиректор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре и председатель совета директоров «РЕД СОФТ» Вячеслав Комлев подписали соглашение, в рамках которого в регионе будет создано флагманское производство электроники.

По словам губернатора, общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 4 млрд руб. На предприятии будет создано свыше 150 рабочих мест.

«Надеемся, что это позволит внести заметный вклад в реализацию национальной цели, в импортозамещение. Намерения инвестора очень амбициозные, и они позволяют нам надеяться, что конкурентоспособная продукция — отечественные смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, очки дополненной реальности — дело недалекого будущего», — отметил Воробьев.

В ОЭЗ «Большой Серпухов» создадут технологически независимую производственную платформу нового поколения, которая способна конкурировать с мировыми лидерами в сегменте смартфонов, носимой электроники и интеллектуальных устройств.

«Этот проект — флагман нового этапа в развитии российской электроники. В Серпухове мы создаем центр технологического развития, основанный на умном производстве, локальных решениях и международном партнерстве», — сказал Кремлев.

Передовые технологии позволят автоматизировать до 90% производственных процессов.

«Мы планируем обеспечить готовую инфраструктуру и максимальное сопровождение на всех этапах реализации проекта», — отметила Агре.

Вся производимая электроника будет работать на российских операционных системах РЕД ОС и РЕД ОС М.

«Операционные системы РЕД ОС и РЕД ОС М являются полностью российскими разработками и сопровождаются качественной техподдержкой, а также обладают рядом уникальных возможностей», — рассказал Комлев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение с Т2 о развитии телекоммуникационной инфраструктуры в области.