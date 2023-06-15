Губернатор Подмосковья выступил в качестве спикера перед участниками «Академии ПМЭФ»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил в качестве спикера перед участниками «Академии ПМЭФ». Цель образовательного проекта – поддержать перспективную молодежь и помочь ей с приобретением знаний.

«Молодежь всегда несет новые идеи, и мы стараемся прислушиваться к ней. Считаем, что симбиоз мудрых, опытных и молодых обеспечивает результат», - сказал глава региона.

В число участников академии вошли активные студенты. Среди них – студентка из Пушкино Кристина Лазарева. Девушка рассказала о своем проекте в сфере искусства для людей с ограниченными возможностями здоровья – театральной лаборатории «Очнись».

Участники обратились к главе Подмосковья с самыми разными вопросами. Один из них касался особенностей управления большим регионом. Отвечая на него, губернатор отметил важность цифровизации, ЦУР и «Добродела».

«Раньше, мне кажется, управлять было очень сложно. Сейчас у нас есть спасение – «цифра», которая помогает обеспечивать эффективное управление большими системами», - сказал Воробьев.

Он отдельно подчеркнул, что огромное значение имеет доверие.

«Если не понятны цели, принципы, которые ты исповедуешь, то нет доверия в команде. А если есть доверие, то коэффициент эффективности работы и самореализации каждого человека радикально другой», - объяснил губернатор.

Также участники поинтересовались, почему в Подмосковье учатся такие сильные школьники – сейчас по числу олимпиадников регион на втором месте по стране. Воробьев ответил, что в муниципалитетах области действуют флагманские школы и центры для одаренных детей. Также особое внимание уделяют ребятам, которые решили пойти в колледжи.

«Поэтому подписываем с лучшими компаниями соглашения о партнерстве, чтобы на ребят, закончивших колледж, был хороший спрос, и чтобы они получали затем зарплату вдвое больше», - рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Воробьев подписал соглашение о строительстве в области комплекса обработки металлов.