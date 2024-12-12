Андрей Воробьев: Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»

Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ», накануне в ходе международной конференции AI Journey 2024 президент России Владимир Путин отметил тех, кто внедряет самые передовые решения с использованием современных технологий, Подмосковье вошло в пятерку регионов, реализующих эту задачу. Региону присвоили звание лидера ИИ за реализацию проекта по проверке питания в школах и соцучреждениях.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, а два года назад их было всего девять. В планах — внедрить еще шесть. В основном это функции распознавания фото- и видеоизображений, а также текста. Например, голосовые помощники, а у нас их шесть, за год отвечают на семь миллионов звонков жителей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Помимо этого, в регионе с помощью нейросети проверяют питание в школах и социальных учреждениях региона. Благодаря этому удалось выявить более 6,1 тысячи недочетов.

Более 65 тысяч камер системы «Безопасный регион» с внедренным ИИ следят за порядком во дворах в рамках проекта «Чистая территория», на некоторых автобусных остановках нейросеть также помогает следить за чистотой и контролирует очереди на общественный транспорт.

В регионе также работают голосовые помощники — робот Светлана, робот Женя и другие. С использованием нейросетей в Подмосковье распознают документы на региональном портале госуслуг, медицинские снимки, находят точки незаконной торговли и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.