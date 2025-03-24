Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей в период половодья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов прохождение паводкового периода. В этом году половодье началось раньше обычного — 18 марта.

«Традиционно весной мы проходим период половодья, и главная задача — обеспечить безопасность жителей, защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики. Несмотря на то, что снега у нас в этом году было мало, на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз», — подчеркнул губернатор.

Он назвал округа, расположенные в зоне риска подтопления. В их число вошли Электросталь, Клин, Дубна, Луховицы, Можайск, Богородский и другие. Кроме того, Воробьев отметил важность ремонта гидротехнических сооружений.

«У нас очень серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений. В прошлом году обследовали порядка 600 объектов — все, что находится в непригодном состоянии, будем восстанавливать по госпрограмме», — сказал губернатор.

В области в округах, наиболее подверженных риску подтопления, провели масштабную подготовку к паводку. Так, были расчищены от мусора отводящие русла, установлены сороудерживающие решетки на ГТС, проверена готовность техники. В регионе ведется постоянный мониторинг пропускной способности водоемов, регулирование сброса воды. В 40 округах на реках разместили 166 вешек, чтобы оперативно реагировать на подъем их уровня.

По итогам проверки 595 муниципальных гидротехнических сооружений 24 включили в госпрограмму. Их капитально отремонтируют в период с 2025 по 2027 год.

В Подмосковье расположено около 1,5 тыс. ГТС. Две трети из них находятся

в собственности муниципалитетов, а 44 — в бесхозяйном состоянии. По этим объектам началось оформление в собственность округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о готовности региона к началу пожароопасного сезона. В этом году он начался 20 марта.