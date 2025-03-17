Андрей Воробьев поручил подготовиться к пожароопасному сезону в Подмосковье

В Подмосковье необходимо усилить подготовку к предстоящему пожароопасному сезону, а также уделить внимание уходу за лесами и торфяниками. С таким поручением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства Московской области и главами округов.

«Продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил о важности проведения мероприятий по предотвращению возгораний на тех территориях, где есть торфяные почвы. По его словам, приоритетным в этом случае является вопрос прокладки обводных каналов таких участков, чтобы не допустить распространения огня.

В ГУ МЧС по Московской области напомнили, что в прошлом сезоне в подмосковных лесах произошло 198 пожаров, каждый из которых удалось оперативно ликвидировать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.