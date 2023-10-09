Андрей Воробьев поручил решить вопрос со сроками капремонта гимназии в Дзержинском

Ранее родители школьников выразили обеспокоенность тем, что ремонтные работы в учреждении могут начаться уже в начале 2024 года – в самый разгар образовательного процесса. В этом случае детей придется перевести в другую школу и, вероятно, только во вторую смену. Против этого выступила группа активистов от гимназии.

«Важно здесь разъяснить, когда мы будем делать ремонт. У нас же там, насколько я помню, должна открыться большая школа, которая, мы предполагаем, разгрузит контингент», - сказал Андрей Воробьев.

Как доложил Илья Бронштейн, в Дзержинском есть недостроенное здание школы, куда после открытия можно перевести учащихся. Средства на восстановление объекта есть, сказал министр.

«Большая школа недостроенная – 19 тысяч квадратных метров, брошенная инвестором. В настоящий момент мы предусмотрели средства на ее дострой», - пояснил Бронштейн.

Чтобы определиться с объемом работ и понять, нужно ли перестраивать какие-то уже существующие конструкции, на объекте в ближайшее время проведут экспертизу. Если она покажет, что стройка не сложная, то ее планируется завершить к 1 сентября 2025 года. В этом случае вопрос о капремонте гимназии №5 можно будет отложить до открытия новой школы.

«То есть мы по этой школе будем иметь ясность к концу года после обследования. Деньги на нее есть, и, если будет благоприятный прогноз, то 1 сентября 2025 дети могут пойти. Я прошу вас встретиться с людьми и обсудить с ними этот вопрос», - обратился губернатор к министру образования и главе муниципалитета.

Ранее Воробьев отметил важность капремонта детских садов в регионе.