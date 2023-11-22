Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Центр двойных технологий «Союз» в Дзержинском и поздравил его гендиректора Юрия Милехина с присвоением звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

«Я сегодня заехал на предприятие, чтобы поздравить вас, коллег, которые здесь работают. Президент присвоил вам высокое звание. Хочется высказать слова признательности в вашем лице всем сотрудникам, а их более 2,5 тысячи. Вы делаете важное дело», - сказал глава региона.

Он напомнил, что программа соципотеки охватывает не только медиков и педагогов, но и научных сотрудников. Важно направлять максимальные ресурсы на кадры, подчеркнул Воробьев. С 2016 года сертификаты в рамках программы получили 35 молодых уникальных специалистов, в том числе двое в этом году.

В 2022 году предприятию исполнилось 75 лет. В общей сложности здесь работает около двух с половиной тысяч человек. Более двухсот из них удостоены высших премий страны. В последний год число работников значительно выросло. Работа ведется в четыре смены.

Вопрос с научными кадрами на предприятии имеет особое значение. Центр имеет договоренности со всеми шестью школами города, сотрудничает со специализированными кафедрами ряда российских университетов.

Ранее губернатор в рамках рабочего визита в Дзержинский сообщил, что седьмая школа откроется в округе в 2025 году.