Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем аккаунте в соцсетях поздравил медиков с профессиональным праздником. По его словам, в области работают более ста тринадцати тысяч таких специалистов.

«Работа медиком – это всегда огромная ответственность. Так же, как и вы для пациентов, мы хотим быть вашей опорой, поэтому у нас в Подмосковье есть специальные меры поддержки и программы (...)», - сказал глава региона.

Он отдельно поблагодарил военных врачей, а также рассказал о медсестре из Луганской области, которая была вынуждена уехать из своего города. Сейчас она работает в Мытищинской городской больнице

Губернатор отметил, что в регионе с каждым годом улучшают условия работы для врачей, закупают оборудование для больниц, внедряют в отрасль искусственный интеллект.

«Мы надеемся, что работа в Подмосковье и дальше будет приносить вам удовольствие!» - заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в Одинцово на территории госпиталя «Лапино будет построен Центр онкотераностики.