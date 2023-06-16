Центр онкотераностики построят на территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и директор по развитию ООО «ХАВЕН» Татьяна Патрушева подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве в Подмосковье центра онкотераностики.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, центр возведут на территории клинического госпиталя «Лапино» в Одинцовском городском округе. Неотъемлемой частью полноценного многопрофильного госпиталя станет ядерная медицина.

Строительство центра окотераностики начнется в этом году и завершится в 2025 году. Объем инвестиций составит пять миллиардов рублей. В муниципалитете будет создано 130 рабочих мест.

Губернатор Подмосковья напомнил, что группа компаний «Мать и дитя», в которую входит «ХАВЕН», работает на территории Московской области уже более десяти лет. Сегодня «Лапино», подчеркнул Воробьев, является не просто клиникой, а целым медицинским кластером с тремя корпусами. В госпитале работают лучшие врачи и используются прогрессивные методы лечения.

«Новый проект позволит выявлять и лечить онкологические заболевания современными методами ядерной медицины. А значит, поможет сохранить больше жизней и вернуть людям здоровье. Важно, что госпиталь работает, в том числе, по системе ОМС», — подчеркнул губернатор.

Директор по развитию ООО «ХАВЕН», в свою очередь, подчеркнула, что Подмосковье является одним из самых активно развивающихся российских регионов. У Московской области высокий уровень инвестиционной привлекательности и положительный инвестклимат.

«В 2020 году группа компаний «Мать и Дитя» открыла онкологический стационар с профилем онкохирургия и лекарственная терапия в онкологии. Мы хотим замкнуть цикл лечения онкологических заболеваний и построить центр онкотераностики», — подчеркнула Патрушева.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Ранее на полях ПМЭФ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с генеральным директором «ИмпортЛогистик» Владимиром Спиридоновым. Согласно документу, в Люберцах будет создан крупный производственно-складской комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.