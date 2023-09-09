Андрей Воробьев поздравил москвичей с Днем города

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Москвы и правительство столицы с Днем города. Видеопоздравление глава Московской области опубликовал в своих соцсетях.

«Поздравляю Москву и москвичей с праздником — нашей любимой столице сегодня исполнилось 876 лет! Мы тесно связаны и сотрудничаем уже долгие годы», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что совместные проекты Москвы и Подмосковья улучшают качество жизни миллионов людей. Андрей Воробьев поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за партнерство, которое играет важную роль для жизни всего Московского региона. Он также пожелал команде правительства Москвы удачи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал важность запуска движения по участку трассы «Москва — Казань».