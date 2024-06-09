Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников, отличившихся на Азиатской олимпиаде по физике
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ребята из Подмосковья в составе сборной России победили на Азиатской олимпиаде по физике — она проходила в Малайзии. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Поздравляю с золотыми медалями Егора Потапова, Александра Анисимова, Даниила Гаврилова и Ивана Лихоконя. А еще Андрея Бахвалова и Максима Быстрова — у них «серебро». Все они учатся в Физтех-лицее им. Капицы в Долгопрудном. Молодцы, ребята!», - написал в своих социальных сетях.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что стены Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске украсят персонажи «Союзмультфильма».