Андрей Воробьев поздравил Подольск с новым статусом

Подольск стал городом трудовой доблести. Указ о присвоении соответствующего почетного звания президент Владимир Путин подписал 11 сентября. Со знаменательным событием округ и всех его жителей во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поздравить город Подольск. На днях наш президент принял решение, и Подольск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести»», - уточнил глава региона.

Он напомнил, что на территории городского округа работают предприятия, которые внесли огромную лепту в жизнь нашей страны.

Звание «Город трудовой доблести» в России учредили в 2020 году. Его получают те населенные пункты, чьи жители внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».