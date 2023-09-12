Андрей Воробьев поздравил Подольск с новым статусом
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Подольск стал городом трудовой доблести. Указ о присвоении соответствующего почетного звания президент Владимир Путин подписал 11 сентября. Со знаменательным событием округ и всех его жителей во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу поздравить город Подольск. На днях наш президент принял решение, и Подольск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести»», - уточнил глава региона.
Он напомнил, что на территории городского округа работают предприятия, которые внесли огромную лепту в жизнь нашей страны.
Звание «Город трудовой доблести» в России учредили в 2020 году. Его получают те населенные пункты, чьи жители внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что губернатор поручил внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».