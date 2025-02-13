Губернатор Подмосковья поздравил школьника из Клина с победой на всероссийском научном конкурсе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил школьника из Клина с победой на Всероссийском научно-популярном конкурсе «Наука. Территория героев».

Как рассказал глава региона, в финале конкурса принимали участие 10 ребят со всей страны. В результате первое место занял 16-летний Саша Валов из подмосковного Клина. Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия» при поддержке «Национальных проектов России».

Благодаря победе в конкурсе подмосковный школьник сможет пройти стажировку в одном из ведущих научных центров страны: в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Дальневосточном федеральном университете или Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Также все победители получили дополнительные баллы при поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«За все время проведения конкурса его участниками стали более 90 тыс. школьников и студентов со всей России. Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны. Саша, от всей души поздравляю тебя с победой!» - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев осмотрел новое здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде.