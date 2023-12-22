Андрей Воробьев поздравил сотрудников Главгосстройнадзора Подмосковья с юбилеем ведомства

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил сотрудников областного Главгосстройнадзора с юбилеем ведомства — сегодня ему исполняется 30 лет.

Глава региона напомнил, что в Подмосковье под надзором ведомства находится более двух тысяч объектов капитального строительства. Для контроля специалисты внедряют технологии искусственного интеллекта.

«В этом году мы полностью восстановим права обманутых дольщиков. У нас их было 117 тысяч человек, в ближайшие дни передадим последние ключи и компенсации», - продолжил губернатор.

Он отметил, что в регионе остается востребованным формат долевого строительства, однако теперь он полностью защищен: 95% такого жилья возводится с использованием эскроу-счетов.

«Наша задача — направлять предпринимателей, убирать лишнее давление, но при этом держать все под контролем и подключаться, когда застройщику нужна помощь. В этом нам помогает «Центр содействия строительству», который сопровождает и упрощает взаимодействие с бизнесом», - рассказал губернатор.

Он добавил, что в 2024 году планируется сократить выход на стройку с девяти месяцев до полугода. Для сравнения, в 2016 году этот срок составлял три года.

«Всех ветеранов стройнадзора, сотрудников и руководителей поздравляю с юбилейной датой и благодарю за работу!» - заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о запуске нового цифрового сервиса для предпринимателей.