Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.
«Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой. <…> Нам всем важно, чтобы продолжались позитивные перемены в самых разных сферах жизни. Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с президентом — одна команда», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Губернатор Подмосковья напомнил, что в регионе участие в выборах впервые приняли свыше шести миллионов избирателей, 4,8 миллиона из них — лично пришли на участки для голосования. Явка составила семьдесят семь процентов.
Андрей Воробьев поблагодарил всех жителей региона, кто проголосовал на президентских выборах, в том числе с помощью ДЭГ.
Ранее в ЦИК рассказали, что действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Подмосковье 86,5 процента голосов.