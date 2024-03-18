Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента

«Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой. <…> Нам всем важно, чтобы продолжались позитивные перемены в самых разных сферах жизни. Ключевые из них идут при поддержке президента в каждом регионе России и, конечно, в нашем Подмосковье. Мы все вместе с президентом — одна команда», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в регионе участие в выборах впервые приняли свыше шести миллионов избирателей, 4,8 миллиона из них — лично пришли на участки для голосования. Явка составила семьдесят семь процентов.

Андрей Воробьев поблагодарил всех жителей региона, кто проголосовал на президентских выборах, в том числе с помощью ДЭГ.

Ранее в ЦИК рассказали, что действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Подмосковье 86,5 процента голосов.