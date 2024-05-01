Андрей Воробьев поздравил жителей пансионата в Черноголовке с 1 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей и сотрудников отделения «Добрый дом «Черноголовка» пансионата «Ногинский» с 1 мая. Он также поблагодарил персонал учреждения за работу и помощь постояльцам.

«У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья», - сказал губернатор.

В пансионате постоянно проживают 50 человек, в том числе инвалиды. Здесь двухместное размещение со всеми удобствами в комнате, есть актовый зал, чайная, библиотека, зал ЛФК. Постояльцам учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обследования проводятся на базе пансионата.

Фото: [ Валерий Мельников ]

Также в учреждении есть ансамбль «Баварушка». Андрей Воробьев подарил ему баян и вместе с участниками спел негласный гимн региона — песню «Подмосковные вечера». Глава региона также привез снегоуборочную машину в помощь местному дворнику Валерию Николаевичу.

«Но также от имени заслуженного трудового коллектива, людей, которые всю жизнь работали для страны, для нашего Подмосковья, достигли признания в разных сферах, готовы оказать дополнительную поддержку и лично вас премировать за добросовестный труд», - обратился Воробьев к дворнику.

Фото: [ Валерий Мельников ]

Всего в отделении пансионата в Черноголовке трудятся 30 человек. В ходе общения с губернатором сотрудники учреждения обратились с просьбой помочь с ремонтом фонтана — глава региона пообещал, что вопрос будет решен.

Общаясь с персоналом, губернатор рассказал, что для привлечения кадров с 1 июня в Подмосковье введут новые меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами. Это ежемесячная компенсация аренды квартиры в размере 20 тысяч рублей сотруднику и 30 тысяч рублей семье; две ежегодные выплаты молодым специалистам в размере 50 тысяч рублей в первый год и 100 тысяч рублей во второй год; выплата «Приведи друга» в размере 40 тысяч рублей за врача и 20 тысяч за логопеда, психолога, помощника по уходу.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке.