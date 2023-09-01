Губернатор Подмосковья и глава МИД России посетили торжественную линейку в гимназии имени Примакова

Глава Подмосковья Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров посетили торжественную линейку в честь Дня знаний в гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам Андрея Воробьева, сегодня в школы региона пошли свыше миллиона детей. Каждый год количество учащихся увеличивается примерно на сорок тысяч человек.

«Прежде всего, хотел бы поздравить наших первоклашек, их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей — это всегда очень волнительно, трогательно. А что касается будущих выпускников, не сомневаюсь, вы поступите в лучшие вузы нашей страны. <…> Уверен, новый учебный год будет успешен, хочу пожелать всем смелых решений, ярких побед, здоровья и всего самого доброго», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: [ Антон Чернов ]

Гимназия имени Примакова с каждым годом укрепляет свой авторитет, репутацию и притягательность для большего числа россиян, которые хотели бы, чтобы их дети получили образование именно в этом учреждении, отметил, в свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в гимназии работают профессиональные преподаватели и применяются современные образовательные методики. Министр иностранных дел также пожелал учащимся успехов в учебном году. Он добавил, что в МГИМО будут рады выпускникам гимназии.

Гимназия имени Примакова является одним из флагманов системы образования Подмосковья и входит в топ-50 школ страны по конкурентоспособности выпускников. Партнерами образовательного учреждения являются лучшие вузы России, в том числе МГУ и НИУ ВШЭ. Учащиеся гимназии неоднократно становились победителями и призерами различных олимпиад.

Фото: [ Антон Чернов ]

В гимназии работают сто семьдесят российских и зарубежных преподавателей. С 2020 года в образовательном учреждении реализуется проект «Цифровая гимназия». Он основан на технологии смешанного обучения для детей, проживающих в разных городах, а также для школьников, которые являются профессиональными спортсменами и лауреатами престижных творческих конкурсов. Кроме того, на базе гимназии завершается формирование кластера гуманитарного профиля. Данный проект поддержал президент России Владимир Путин.

Внук Евгения Примакова — руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков — поделился, что в детстве тоже мечтал об идеальной школе, в которой будут стадион, парк, лаборатории и библиотеки. У подмосковных школьников, считает он, эти мечты реализовались.

«А мой дед Евгений Максимович Примаков мечтал о новых поколениях людей, которые вырастут образованными, умными, ответственными, нравственными. И я вижу здесь детей, которые, уверен, станут такими», — отметил Примаков.

Фото: [ Антон Чернов ]

Сейчас образовательный кластер гимназии включает в себя основное здание на 1,3 тысячи человек и еще пять зданий, в том числе для проживания учащихся гимназии и образовательного центра «Взлет», а также преподавателей. Кроме того, в текущем году будет открыт главный учебный корпус на пятьсот мест. Он позволит увеличить число учащихся в кластере почти до двух тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с Днем знаний. Он пожелал им новых побед в учебе, творчестве и спорте.