Губернатор Подмосковья в преддверии 23 февраля вручил государственные и областные награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды участникам и ветеранам СВО, а также врачам, которые помогают бойцам и жителям приграничных территорий.

«И в первую очередь сегодня мы говорим слова признательности нашим защитникам — участникам и ветеранам специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине. Конечно, спасибо и тем, кто каждый день стоит на страже здоровья людей — нашим врачам, которые также присутствуют в зале. В вашем лице я хочу поблагодарить всю дружную, большую армию тех, кто работает и в первичном зоне, и выполняет сложнейшие операции, спасая детей и взрослых», - сказал губернатор.

Хирургу Игорю Игнатчику из Дубненской больницы была объявлена благодарность Президента РФ. Врач неоднократно выезжал в полевые госпитали и помогал жителям Курской области.

Хирург Леонид Толкачев из Химкинской больницы получил медаль Луки Крымского. Специалист во время командировки в Мариуполь спас более 300 человек. Во время пандемии он отработал 700 часов в «красной зоне». Также он проводил экстренные операции, когда случилась трагедия в «Крокус Сити Холле».

Участник СВО Сергей Константинов получил медаль ордена «Родительская слава». Вместе с женой Ольгой он воспитывает четверых детей.

Заместитель командира роты Юрий, операторы FPV-дронов Никита и Богдан, стрелок Александр получили ордена «За доблесть и мужество» за выполнение боевых задач в ходе СВО.

Юрий Лысенков, который в 2022 году отправился на фронт добровольцем, получил Орден Преподобного Сергия Радонежского. Сейчас он руководит отделением Ассоциации ветеранов СВО в Рузе и является инициатором проекта по проведению уроков тактической медицины в школах.

«Смысл этого проекта в том, что в каждую школу округа выдается укомплектованная тактическая аптечка для проведения уроков «Основы безопасности и защиты Родины». Изначально это была идея Президента Российской Федерации. Спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьева за поддержку не только этого, но и других наших проектов», - сказал он.

Такой же наградой был отмечен ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества Виктор Дядюра. Сейчас он является членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и возглавляет военно-патриотический клуб «Штурмовик» в Щелково.

«В апреле 2025 года у нас состоялось открытие военно-патриотического объединения «Штурмовик», где инструкторами выступают ветераны специальной операции. Они передают свои знания и опыт ребятам от 14 лет и старше. Наше военно-патриотическое объединение очень быстро расширяется. Открыли отделения не только в Щелкове, но и во Фрязине. В ближайших планах — в Лосино-Петровском. И далее хотим — по всей Московской области и России», - рассказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам подразделения БАРС.