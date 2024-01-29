Андрей Воробьев предложил назначить Евгения Хромушина министром энергетики Подмосковья

«Александр Самарин займет позицию моего советника для того, чтобы в оперативном режиме уделить внимание всем тем муниципалитетам, локациям, которые мы знаем. И Солнечногорск, и Воскресенск, и Пушкино, и Электросталь. Нам предстоит очень оперативно решить те мероприятия, которые обеспечат стабильное теплоснабжение. Прошу вас продолжать это делать добросовестно и с полной самоотдачей, как вы это умеете», — резюмировал губернатор Подмосковья.