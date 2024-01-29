Андрей Воробьев предложил назначить Евгения Хромушина министром энергетики Подмосковья
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Важное кадровое решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Он поручил Московской областной Думе рассмотреть вопрос о назначении Евгения Хромушина министром энергетики Московской области и вице-губернатором Московской области.
«Дело в том, что мы сейчас приступаем к трансформации и модернизации и тепловой энергии и электрической энергии. Эта работа потребует привлечения новых членов команды, которые должны за этот отопительный сезон — два-три месяца — сделать полностью анализ тепловой системы снабжения, выявить все риски», — подчеркнул губернатор Московской области.
Андрей Воробьев отметил, что в таком анализе участвуют и главы округов региона и руководители теплосетей.
«Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять и в части концессий, и в части ремонта, и модернизации тепловой энергии», — сказал Андрей Воробьев.
Не менее важно, по словам губернатора, видеть полностью дорожную карту — что, когда модернизируют в регионе в части стабильного напряжения, мощностей.
«Александр Самарин займет позицию моего советника для того, чтобы в оперативном режиме уделить внимание всем тем муниципалитетам, локациям, которые мы знаем. И Солнечногорск, и Воскресенск, и Пушкино, и Электросталь. Нам предстоит очень оперативно решить те мероприятия, которые обеспечат стабильное теплоснабжение. Прошу вас продолжать это делать добросовестно и с полной самоотдачей, как вы это умеете», — резюмировал губернатор Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.