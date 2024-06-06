Андрей Воробьев представил подмосковные цифровые проекты Дмитрию Григоренко

«Мы успешно внедряем в Подмосковье искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь комфортнее — таких проектов уже более 30 в социальной сфере, здраве, ЖКХ, транспорте. С помощью ИИ мы, например, в рамках проекта «Чистая территория» контролируем чистоту во дворах. Через камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект находит мусор или другие нарушения, в специальной системе ставит задачу на устранение и контролирует выполнение», — сказал губернатор.

По его словам, нейросеть позволяет сэкономить человеческие ресурсы и сделать управление территориями более эффективным. В регионе установлены более семи тысяч видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион». С их помощью можно выявлять нарушения в содержании территорий, а также наличие очередей на автобусных остановках. В Подмосковье также запустили проект «Контроль питания в школах». В ходе его реализации сотрудники образовательных учреждений делают фотографии подносов с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», а ИИ — сравнивает их с утвержденным меню от Роспотребнадзора.

Помимо этого, губернатор рассказал о флагманском проекте региона в сфере строительства коммерческих объектов — «Цифровой экосистеме АИС ЦСС». Он уточнил, что она позволяет работать по каждому конкретному проекту четырем участникам — Сберу, региональным властям, муниципалитету и застройщику.

«По сути, это госаутсорсинг — бесплатный и быстрый. Все 57 услуг менеджер ЦСС получает за застройщика, дорожную карту формирует ИИ — а предприниматель просто отслеживает статус в своем личном кабинете. Сбер же за счет интеграции наших систем дает застройщикам Подмосковья бесплатный доступ к проверенным проектировщикам, экспертам и другим поставщикам коммерческих услуг», — уточнил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.