Андрей Воробьев представил в Мособлдуме кандидатуры руководящего состава правительства

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания Мособлдумы представил кандидатуры руководящего состава правительства региона. Он также выразил благодарность председателю регионального парламента Игорю Брынцалову и руководителям фракций за активную работу.

«Благодарю вас за участие, вовлеченность, сотрудничество и хочу пожелать всем ветвям власти на следующем этапе также конструктивно и эффективно взаимодействовать. Уверен, что в этом – залог успеха», - сказал губернатор.

Представляя кандидатуру Романа Каратаева на должность вице-губернатора, Воробьев отметил, что повышение связано с функционалом, задачами и большим запросом на технологичность обеспечения безопасности.

Максим Фомин был назначен на должность первого зампреда областного правительства. Он будет курировать вопросы градостроительной деятельности, реализацию жилищной политики, решение проблем обманутых дольщиков. По словам губернатора, перед этим блоком стоит новая серьезная задача.

«И на основании поручения нашего президента мы должны в этом году и достроить, и завершить выдачу выплат всем, кто пострадал в разные годы, в разных городах. На сегодняшний день у нас порядка девяти тысяч дольщиков. Совместно с федеральным правительством до конца октября должны эту тему закрыть», - сообщил Воробьев.

Наталия Масленкина стала зампредом правительства региона. Как отметил губернатор, ее задача – обеспечить максимальную эффективность взаимодействия всего, что связано с финансами.

«Нам важно сохранить партнерские, доверительные и продуктивные отношения с членами правительства. Это необходимо, если мы хотим, чтобы Московская область, как и прежде, двигалась вперед, чтобы жители видели позитивные перемены в своих городах», - добавил Брынцалов.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поблагодарил жителей за высокую оценку работы областного правительства.