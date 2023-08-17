Андрей Воробьев: при поддержке президента в Подмосковье за 10 лет построили и реконструировали 191 дорогу

В Подмосковье за десять лет при поддержке президента и федерального правительства построили и реконструировали 191 дорогу, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Их общая протяженность составляет почти 1,2 тысячи километров.

«Среди них – ЦКАД, М-11 «Нева». Мы создали транспортный каркас, что помогло нам улучшить сообщение с Москвой и инвестиционную привлекательность региона, но главное – повысить качество жизни жителей Подмосковья», - рассказал губернатор.

По его словам, в сентябре откроется подмосковный участок М-12 «Москва – Казань». Вместе с инвесторами строится Пироговка, которую сдадут в 2024 году, и ЮЛА, которую сдадут в 2025 году.

«Для нас главная задача – сделать съезды с ЦКАД. Пока у нас 22 развязки, еще одна строится в районе Больших Вязем. Мы прорабатываем варианты заездов с Дмитровского, Щелковского и Фряновского шоссе. Они помогут сократить время в пути на 30-40 минут», - отметил Воробьев.

Он добавил, что большое значение имеет модернизация М-5 «Урал». На данный момент остается завершить работы на обходе Октябрьского и на участке Ульянино – Непецино в Раменском.

Ранее губернатор сообщил об открытии МЦД-3. Он отметил важность этого проекта для всего региона.