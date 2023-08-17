Губернатор Подмосковья: открытие МЦД-3 является большим событием для региона

Сегодня президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по МЦД-3, который связывает Зеленоград и Раменское. Глава Подмосковья в связи с этим выразил благодарность президенту, мэру столицы и РЖД.

«Для нас очень важное событие. <…> Потому что качество поездки, возвращение домой совершенно другое. 180 рублей и 65 рублей, которые человек заплатит, это огромная разница. И самое главное, что МЦД предполагает не только современный подвижной состав, но и всю инфраструктуру благоустройства, парковочное пространство», — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что в будущем вблизи МЦД-3 будут проживать не один миллион человек, как в настоящее время, а в два раза больше. Этому будут способствовать законы по расселению аварийного жилья, которые одобрил президент, и проекты реновации.

«Доступность определяет экономическую эффективность. Для нас, для жителей очень долгожданны и МЦД-3, и МЦД-4», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.