Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание Почетного гражданина Подмосковья

«Есть такое понятие — не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место — и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим. Но самое главное — вы человек с большой буквы», - обратился Воробьев к Михалкову.

Фото: [ Антон Чернов ]

Михалков выразил благодарность руководству региона и лично губернатору за вклад в развитие области, а также отметил важность полученного почетного звания. Кроме того, он предложил создать в Подмосковье школьные театры, где работа велась бы на профессиональном уровне.

«Ведь важно приобщать детей через театр, русскую классику к изучению истории увлекательным, творческим и креативным способом. Если бы Московская область начала реализовывать эту идею, убежден, что она стала бы важной частью государственной программы», - сказал он.

Помимо этого, Михалков отметил, что Подмосковье является последним рубежом в Великой Отечественной войне, и подарил губернатору книгу стихов его отца. Из тысячи экземпляров издания 600 отправили на фронт.

В Подмосковье ежегодно на протяжении более 20 лет при поддержке Союза кинематографистов России, которым руководит Михалков, проходит Международный фестиваль «KRASNOGORSKI». Также под его кураторством проводится фестиваль «Волоколамский рубеж». Помимо этого, Михалков — один из инициаторов создания кинофестиваля имени В. Тихонова «17 мгновений...» в Павловском Посаде.

Ранее губернатор отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.