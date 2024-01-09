Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей Климовска быть дома во время подачи отопления. По его словам, это поможет не допустить локальных аварий.

«Мы просим жителей быть дома во время подачи отопления. Специально договариваемся на определенное время. Это очень важно. При пуске тепла есть множество нюансов, которые требуют большого внимания», - подчеркнул глава региона.

Он привел в пример ситуацию, которая произошла накануне на Симферопольской улице, 49. В одной из квартир первого корпуса лопнул полотенцесушитель. Дома в этот момент никого не было. Вода была перекрыта, но не сразу. В результате затопило весь подъезд.

«Конечно, мы обязательно компенсируем ущерб», - добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор провел очередной оперативный штаб по ситуации с котельной в Климовске.