Андрей Воробьев: в Климовске запустили тепло в 122 дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперштаб по вопросам ликвидации последствий аварии в котельной Климовска, а также встретился с жителями. По его словам, сейчас в котельной работает два котла. В четверг планируется запустить третий — резервный. Это позволит поднять и температуру, и давление при запуске отопления.

«Сейчас у нас подключены 122 дома. Но могут быть нюансы. Когда волонтеры приходят в дома, то видят, например, что где-то в двух комнатах батареи работают, а в одной нет. Должен быть подготовлен стояк. Мы составили поквартирный план — обследуем каждую», - рассказал губернатор.

Он также сообщил, что завтра к теплоснабжению начнут подключать школы и детсады. Всего таких объектов 12.

«Мы прекрасно понимаем, что образовательные учреждения, тем более, где учатся дети, это святое. Поэтому с завтрашнего дня начинаем подключать школы, детские сады», - заявил Воробьев.

На вопрос жителей о компенсации за прорыв труб в некоторых домах губернатор ответил, что люди смогут выбрать компенсацию или проведение ремонта.

«А батареи будем менять бесплатно, чтобы у всех жителей было в квартирах тепло», - отметил он.

Также жителей интересовал вопрос оплаты ЖКУ. Губернатор ответил, что дал поручение разобраться с тарифообразованием в Климовске.

«Мы обязательно все проверим и предложим специальные тарифы для вашего микрорайона», - сказал он.

Глава региона добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о строительстве новой котельной, которая обеспечит теплом весь микрорайон.

«Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением», - сказал он.

Ранее Воробьев предложил жителям, в чьих домах нет отопления, провести несколько дней в детском лагере «Литвиново». Несколько семей воспользовались этим вариантом. Сегодня днем в лагерь отправился первый автобус — более 100 человек.

Губернатор также встретился со специалистами газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства Москвы. Он поблагодарил их за помощь. Кроме того, Воробьев отметил большой вклад специалистов из Подольской, Мытищинской теплосетей, МОСВС и ряда подмосковных подразделений.

Ранее губернатор поблагодарил Москву за помощь в ликвидации последствий аварии.