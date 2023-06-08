Андрей Воробьев простился с участником СВО, погибшим при исполнении воинского долга

Губернатор региона Андрей Воробьев простился с участником спецоперации Владимиром Кузнецовым, который героически погиб под Белгородом. Кузнецов был супругом главы Истринского округа Татьяны Витушевой.

Церемонию отпевания провели в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. Похоронили Кузнецова на Аллее Героев Нового Истринского кладбища.

«Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу – человеку, которого знала вся наша команда, который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом», - обратился Воробьев к членам семьи военнослужащего.

Он принес соболезнования и от имени главы государства передал Витушевой Орден Мужества ее супругу.

Кузнецов с 2010 года работал в ГУ Госадмтехнадзора Подмосковья, а с прошлого года – в администрации Истры. В ходе мобилизации его призвали на военную службу в должности командира части.

Ранее губернатор рассказал о работе Центра реабилитации для участников СВО в «Ясенках» и о планах по модернизации учреждения.