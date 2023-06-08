Губернатор Подмосковья рассказал о работе Центра реабилитации для участников СВО в «Ясенках»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках своего обращения к жителям региона рассказал о работе Центра реабилитации для участников СВО, который действует в «Ясенках».

По словам главы региона, в центре доступны программы лечения для военнослужащих с разными видами травм и ранений. В учреждении оборудованы кабинеты стимуляции, биоаккустической коррекции и эрготерапии.

«Реабилитация в центре бесплатная, длится 21 день, а при необходимости – дольше. Всего здесь работает почти 100 сотрудников – врач терапевт, невролог, психолог, физиотерапевты и соцработники», - сообщил губернатор.

Летом центру передадут новое оборудование, а также обустроят в нем компьютерный класс. Кроме того, в учреждении будет построен бассейн, работы стартуют в ближайшее время.

Как отметила руководитель проекта «Жены Героев» в Подмосковье Юлия Карташова, в своем обращении губернатор уделил много внимания вопросам поддержки бойцов СВО и их семей.

«Много раз мы обращались к нашему губернатору с какими-то личными вопросами, на местном, региональном уровне, и ни одно обращение не было оставлено незамеченным. Поддержка очень значимая», - добавила она.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям.