Губернатор Подмосковья проверил готовность школы №32 Балашихи к учебному году
Андрей Воробьев осмотрел отремонтированную школу №32 в Балашихе
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность школы №32 Балашихи к новому учебному году. Ранее в учреждении провели капитальный ремонт.
Школа расположена в микрорайоне Балашиха-1. Сейчас в ней проводится уборка помещений. В рамках ремонта здесь привели в порядок столовую с пищеблоком и актовый зал, заменили инженерные коммуникации, установили современное отопительное и вентиляционное оборудование.
«По президентской программе 57 школ у нас выходит из капитального ремонта. Такие школы часто имеют какие-то скрытые дефекты или моменты, которые строители должны вовремя увидеть, чтобы в любом случае к первому сентября сдать объект. Хочу в вашем лице поблагодарить наших директоров за информирование родителей учеников, что школа готова и идут последние приготовления», - сказал губернатор.
Школа была построена в 1959 году. Площадь четырехэтажного здания составляет 3,7 тыс. кв. м. Ремонт в здании стартовал осенью 2024 года. Все работы ведутся в графике, и 1 сентября учреждение примет учеников. В школе будут обучаться 610 ребят в составе 21 класса. Педагогический коллектив обеспечен кадрами на 100%.
«Выполнены работы по всем инженерным сетям, прокладка электрических сетей, внутренняя отделка с полным демонтажом, обновили кровлю, фасад, до основания сбивали стены, штукатурили, восстанавливали полы. То есть полный комплекс капитального ремонта», – рассказал представитель строительной компании Михаил Бобрицкий.
В новом учебном году в Балашихе также откроют после капремонта Гимназию №1 им. Баландина на 776 учеников, дошкольное отделение №17 школы №7 на 420 мест и дошкольное отделение №23 гимназии №1 на 270 мест. Кроме того, откроется новая школа на 1,3 тыс. мест в Железнодорожном.
Ранее губернатор обсудил с региональным правительством готовность учреждений к учебному году.