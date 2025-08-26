Губернатор Подмосковья проверил готовность школы №32 Балашихи к учебному году

Школа расположена в микрорайоне Балашиха-1. Сейчас в ней проводится уборка помещений. В рамках ремонта здесь привели в порядок столовую с пищеблоком и актовый зал, заменили инженерные коммуникации, установили современное отопительное и вентиляционное оборудование.

«По президентской программе 57 школ у нас выходит из капитального ремонта. Такие школы часто имеют какие-то скрытые дефекты или моменты, которые строители должны вовремя увидеть, чтобы в любом случае к первому сентября сдать объект. Хочу в вашем лице поблагодарить наших директоров за информирование родителей учеников, что школа готова и идут последние приготовления», - сказал губернатор.

Школа была построена в 1959 году. Площадь четырехэтажного здания составляет 3,7 тыс. кв. м. Ремонт в здании стартовал осенью 2024 года. Все работы ведутся в графике, и 1 сентября учреждение примет учеников. В школе будут обучаться 610 ребят в составе 21 класса. Педагогический коллектив обеспечен кадрами на 100%.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

«Выполнены работы по всем инженерным сетям, прокладка электрических сетей, внутренняя отделка с полным демонтажом, обновили кровлю, фасад, до основания сбивали стены, штукатурили, восстанавливали полы. То есть полный комплекс капитального ремонта», – рассказал представитель строительной компании Михаил Бобрицкий.

В новом учебном году в Балашихе также откроют после капремонта Гимназию №1 им. Баландина на 776 учеников, дошкольное отделение №17 школы №7 на 420 мест и дошкольное отделение №23 гимназии №1 на 270 мест. Кроме того, откроется новая школа на 1,3 тыс. мест в Железнодорожном.

