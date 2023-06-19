«Пусть сидит и помалкивает»: сбежавший из России трансгендер обвинил популярную телеведущую в рекламе ЧВК

Так, еще в апреле телеведущая в социальных сетях разместила фотографию, подписав ее фразой о вступлении в ЧВК «Вагнер». Спустя месяц на пост Водонаевой обратил внимание уехавший из России после начала СВО Андрей Петров, который считает себя женщиной. Блогер заявил, что пост телеведущей является рекламой ЧВК и что его менеджеру также пришло подобное предложение.

Водонаева же пояснила, что подпись к фотографии была придумана в момент публикации. Телеведущая написала на Петрова заявление в полицию. Блогер не стал оставаться в стороне и ответил Водонаевой и журналистам в социальных сетях.

«Я сейчас не буду обращать внимания на то, что <...> Baza пишет обо мне в мужском роде. <...> У меня вопрос больше к Водонаевой. <...> Эта старая дрянь сидела и мне рассказывала, что ее бывший муж пытается отнять у нее ребенка через суд. Она мне в лицо говорила, что боится, что он найдет доказательства (регулярного употребления ею запрещенных веществ — Прим. ред). И эта женщина пишет на меня заявление в полицию», — прокомментировал ситуацию Петров.

Пользователи Сети встали на сторону Водонаевой.

«Откуда мы можем знать, что Петров не решил сейчас оклеветать Водонаеву»; «Низко уехать из России и поднять самую больную тему для женщины, зная о том, что она переживает. К тому же, Петров мог соврать, что она употребляет»; «Раз уехал из России, так пусть и не суется в дела страны. Пусть сидит и помалкивает», — считают комментаторы.

Ранее мы писали о том, как известный блогер потерял мать, разрыдался на камеру и объявил сбор средств на похороны.