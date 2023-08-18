Андрей Воробьев проверил работу нового лесопарка «Авангард» в Электростали

Глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лесопарка «Авангард» в Электростали. Он проехал вместе с жителями по созданному в парке веломаршруту. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Когда мы создаем и благоустраиваем парки, делаем их красивее и уютнее — добавляем ярких красок жизни в городе. Поэтому благоустроенные пространства, зеленые зоны так часто становятся визитными карточками наших территорий», — подчеркнул глава Подмосковья.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Общая площадь лесопарка «Авангард» составляет 120 гектаров. Здесь проложили пешеходные дорожки, установили входную группу, оборудовали игровую площадку, спортивную зону, площадку для выгула домашних животных, а также обустроили экопарковку, установили павильоны для проведения мастер-классов, освещение и камеры видеонаблюдения.

Фото: [ Дмитрий Белицкий ]

Во время велопрогулки с губернатором местный житель Сергей Куликов назвал парк комфортным и шикарным. Он рассказал, что ходит сюда почти каждый день, а также отметил высокое качество дорожек с освещением, по котором удобно ездить.

Данный парк существует с семидесятых годов, он является единственной зоной отдыха в центре города, указал, в свою очередь, директор «Авангарда» Олег Новиков.

В текущем году лесопарк благоустроили наполовину, в планах привести в порядок оставшиеся 60 гектаров, рассказал Андрей Воробьев. Так, в 2024–2025 годах здесь появятся профессиональная лыжня и лыжная база. Всего в текущем году, подчеркнул губернатор, в Московской области планируется благоустроить девять лесопарков.

Кроме того, в этом году в Электростали также проведут масштабное благоустройство центральной площади. Ледовый дворец спорта «Кристалл» и пешеходные зоны на проспекте Ленина на Вознесенской аллее свяжут в единую прогулочную и событийную зону. Также к осени будет завершено благоустройство сквера перед зданием МФЦ. Там организуют досуговую зону, установят теннисные столы, проведут освещение и озеленение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье растет посещаемость парков.