Андрей Воробьев рассказал Илье Поночевному об обращении жителей дома по улице Ленина в Яхроме

«Кстати, про Яхрому. Мне на почту писали жители, что на улице Ленина 5 необходим капитальный ремонт кровли, но его до сих пор не сделали», — сообщил Андрей Воробьев.

Илья Поночевный отметил, что знает о данной проблеме. Отмечается, что дом должны были отремонтировать еще в конце 2021-го, но из-за пандемии, а также из-за увеличения стоимости материалов, работы тогда завершить так и не удалось. Ожидается, что 1 сентября на объект выйдет новый подрядчик, и за два месяца крышу в этом доме полностью отремонтируют.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье идет большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к предстоящему отопительному сезону.