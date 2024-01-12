Андрей Воробьев рассказал о ходе решения проблем с отоплением в городах Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал о ходе решения проблем с отоплением в разных городах региона. По его словам, восстановительные работы проводились не только в Климовске, но и в Солнечногорске, Химках, Электростали, Воскресенске, Талдоме, Наро-Фоминске, Балашихе.

«Где-то был сам, где-то — члены нашей команды. Мы понимаем, что нужно тепло, нужно сделать так, чтобы тревог у жителей Подмосковья не было. По всем волнующим жителей вопросам решения уже приняты», - подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что в Солнечногорске подключают блочно-модульные котельные. В весенне-осенний период в рамках концессии с «Газпромом» здесь проведут работы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Химках после аварии на магистральном трубопроводе пришлось остановить подачу тепла и горячей воды, демонтировать поврежденный участок трубы и установить заплатку.

В Электростали вчера ночью завершились работы по ремонту, водоподготовке, замене сетевых насосов и теплообменников в котельной, где в декабре произошла авария. В результате удалось повысить давление и температуру воды.

В Талдоме произошел прорыв магистрали. Рабочие смогли за шесть часов устранить серьезную аварию. В Подольске завершается врезка к котельной ПЭМЗ. Также здесь разворачивают десять блочно-модульных котельных.

«Каждый глава по каждому случаю отдельно отчитается в своих соцсетях. Все обращения видим, держим на контроле, будем оповещать обо всех мерах, которые предпринимаются», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры.