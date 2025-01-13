Андрей Воробьев рассказал о кадровых перестановках в подмосковном правительстве

В Правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов.

Он сообщил, что Андрей Майоров, который занимал должность заместителя министра экономики и финансов Московской области, был назначен генеральным директором АО «Мострансавто». Его заместителем стал Виталий Фролов, который занимал должность заместителя министра имущественных отношений Московской области. Исполнительным директором компании назначили Алексея Головинкина.

Воробьев также отметил, что Алексей Гержик займется курированием транспортного блока в качестве заместителя председателя правительства Московской области. Максим Забелин станет заместителем председателя Правительства региона, Марат Сибатулин — министром транспорта и дорожной инфраструктуры. Для вступления в новые должности их их кандидатуры должна согласовать Московская областная Дума.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.