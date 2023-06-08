Андрей Воробьев рассказал о ключевых моментах работы на посту губернатора

Каждая поездка по Подмосковью и разговор с жителями является одним из ключевых элементов работы губернатора и правительства Московской области. Об этом глава региона Андрей Воробьев сообщил в своих соцсетях .

По его словам, десять лет назад президент России Владимир Путин поручил ему заботиться о Подмосковье и людях, которые здесь живут. Андрей Воробьев выразил надежду, что жители региона чувствуют заботу о них.

«Сейчас перед нами новые вызовы. Вместе мы их преодолеем, потому что от этого зависит не только строительство дорог, домов, соцобъектов, работа поликлиник и больниц, но и наша Победа», — подчеркнул губернатор.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Как отметил Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, обращение носило комплексный характер, глава региона затронул важные темы, в том числе качество жизни и заботу о детях и старшем поколении.

«Как житель Подмосковья с 50-летним стажем, я могу сказать, что последние десять лет в регионе — это небо и земля. Даже несмотря на близость к столице, все равно были определенные проблемы и сложности, которые копились еще с советских времен. И эти десять лет — это десять лет прорыва», — подчеркнул Мартынов.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что с 1 июля будут проиндексированы зарплаты ряда категорий работников. Надбавку получат свыше 110 тысяч жителей Московской области.