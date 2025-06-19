Андрей Воробьев рассказал о партнерстве с турецкими компаниями
Воробьев: Подмосковье будет развивать сотрудничество с турецкими компаниями
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Подмосковье продолжит развивать партнерские отношения с компаниями из Турции, в том числе на ПМЭФ-2025. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в интервью «Россия 24».
По его словам, многие китайские и турецкие компания уже выстраивают партнерские отношения с региональными представителями. Он подчеркнул, что это позволяет сокращать сроки реализации проектов.
«Очень надеюсь, что уже осенью мы начнем строительство первых заводов. Для этого все готово», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.