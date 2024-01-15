Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту домов в Климовске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал о планах по проведению капитального ремонта в домах Климовска, которые пострадали в результате аварии в котельной.

«Вместе с Валерием Николовым, директором Фонда капитального ремонта, обсудили детали», - отметил глава региона.

Губернатор рассказал, что работы начнутся с подвалов — их в Климовске 136. Все они будут очищены от мусора и приведены в порядок. Первые 28 начнут расчищать уже завтра.

«В апреле приступим к капремонту — проведем гидроизоляцию, забетонируем пол, сформируем приямки, чтобы отводить воду, установим насосы, отремонтируем коммуникации в подвале», - сообщил Воробьев.

Также планируется отремонтировать 591 входную группу — козырьки, ступеньки, двери. После окончания отопительного сезона, в мае, начнутся работы по замене внутренних инженерных систем.

«Работы завершим к сентябрю», - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о планах по расселению аварийных домов в поселке Южный Климовска.